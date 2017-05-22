Минобороны решило усилить борьбу с пьянством среди военных

Командирам военных подразделений и всех видов войск поручено считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений. Об этом говорится в приказе министра обороны Степана Полторака №233 от 30 апреля "О мерах о предупреждении пьянства в Вооруженных силах Украины".

"Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к каким-либо формам пьянства", - сказано в документе.

Командирам поручено провести соответствующую разъяснительную работу среди военнослужащих, также приказано не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения, активизировать деятельность военных коллективов по устранению причин и условий способствующих распространению пьянства и алкоголизма.

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Также рекомендуется привлекать к мероприятиям морально-психологического обеспечения относительно военнослужащих, склонных к злоупотреблению алкогольных напитков, их близких родственников (с их согласия).

Кроме того, военные (трудовые) коллективы обязаны рассматривать каждый случай нарушения военной дисциплины или общественного порядка пьяным военным на общих собраниях.

В работе по профилактике пьянства рекомендуют предусматривать динамическое медицинское и психологическое наблюдение за лицами, в быту злоупотребляющих алкогольными напитками, внедрять здоровый образ жизни в военных коллективах, организовать проведение бесед и кинолектории по тематике антиалкогольной направленности с привлечением к их проведению специалистов - наркологов, психиатров, представителей правоохранительных органов.

Приказ также обязывает командиров лишать премий за употребление алкогольных напитков на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время.