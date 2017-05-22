У Порошенко признали, что полностью заблокировать российские соцсети невозможно

В Администрации президента признали, что заблокировать российские соцсети на 100% невозможно, однако назвали достижением существенное сокращение количества украинцев, которые ими пользуются.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив во время круглого стола в Украинском институте будущего, передает 112 Украина.

"Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns. Есть вопрос анализа трафика, это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах. Можно отсечь аудиторию в "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", - заявил Шимкив.

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По мнению замглавы Администрации, падение трафика среди украинской аудитории усложнит работу российским спецслужбам.

"В то же время VPN и TOR убирают много ваших данных, в частности, геолокацию. И факт, что это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами. Это вопрос ограничения аудитории в том числе. Уже сегодня в "ВКонтакте" наблюдается отток пользователей. Для нас важно уменьшение объема аудитории, и для нас я считаю достижением уменьшение объема аудитории", - добавил Шимкив.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.

Также санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов "Mail.ru".