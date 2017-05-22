В Киеве появился "стартап": за 50 гривен предприимчивые дельцы предлагают восстановить доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также к сервису Яндекс и почте Mail.ru.
Соответствующее фото появилось в группе "Типичный Киев" в Facebook.
Инициатива вызвала бурный отклик интернет-пользователей.
Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.
Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.
Также санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов Mail.ru.