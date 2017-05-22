В России предлагают турпоездки в оккупированный Донбасс

В России предлагают туристический тур на территорию ОРДО. Турфирма за трехдневную программу "Донецк непокоренный" просит 15 тыс. рублей (около 7 тыс. грн), передает Украинская правда.
Турфирма, предлагающая поездки в оккупированный Донецк, находится в Таганроге Ростовской области.
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Отправная точка такого туристического маршрута находится в Ростове. В программу входят: экскурсия по Саур-Могиле, автобусная обзорная экскурсия по центральной улице Донецка, размещение в гостинице 4*.
Напомним, 20 мая боевики обстреляли сотрудников Международного комитета Красного Креста, когда те раздавали продуктовые и гигиенические наборы в населенном пункте Доломитное Донецкой области, которое не контролируется правительством Украины.