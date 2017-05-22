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Главная » Страна » АТО: боевики обстреляли из ствольной артиллерии Луганское и Гнутово
АТО: боевики обстреляли из ствольной артиллерии Луганское и Гнутово
Боевики в Донбассе / Фото: ТСН
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики обстреляли из ствольной артиллерии Луганское и Гнутово

Всего бандиты 30 раз нарушали режим прекращения огня

22.05.17 12
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Боевики в течение 22 мая по состоянию на 18:00 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Более половины фактов применения противником оружия против украинских защитников зафиксировано именно на этом участке линии соприкосновения. В частности, в первой половине дня боевики совершили мощный артиллерийский обстрел наших укреплений неподалеку Гнутово из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов. По нашим позициям в районе Новотроицкого и Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм. Кроме того, у Новотроицкого, а также у Марьинки незаконные вооруженные формирования обстреливали наших воинов из вооружения БМП. Под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались опорные пункты сил АТО, расположенные вблизи Широкино, Водяного, Павлополя и Богдановки.

Донецкое направление. Тяжелое артиллерийское вооружение калибра 122 мм на этом направлении противник еще в начале суток применял против бойцов ВСУ, которые держат оборону возле Луганского на Светлодарской дуге. Наши опорные пункты в южном пригороде Авдеевки и у Верхнеторецкого боевики несколько раз обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Западнее под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались укрепления сил АТО в районе Песков.

Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. Из противотанковых ракетных комплексов бандиты вели огонь по нашим позициям вблизи Новозвановки и Троицкого. У Новотошковского применяли автоматические станковые гранатометы. А в районе Валуйского украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

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