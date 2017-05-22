Судилище над украинским журналистом Семеной в оккупированном Крыму перенесли

В оккупированном Крыму Железнодорожный райсуд Симферополя перенес на 5 июня судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что судья приняла такое решение в связи с тем, что озвучиваемые материалы дела - личная переписка журналиста - были на украинском языке, который не вполне понимает российский защитник Семены Александр Попков. Поэтому процесс продолжится, когда вернется другой адвокат журналиста - Эмиль Курбединов.

На сегодняшнем заседании успели зачитать несколько писем из переписки Семены с руководителем проекта Радио Свобода сайта Крым.Реалии Владимиром Притулой, а также письмо директора украинской службы Радио Свобода Марьяны Драч.

Следующее заседание назначено на 14:00.

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Как сообщалось, 7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму выдвинул журналисту Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России (публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Уголовное дело, составленное следователями, имеет шесть томов.

На допросе в ФСБ Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российскую власть аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности, Семены.