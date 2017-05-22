Суд арестовал на два месяца экс-сотрудника НАБУ

На свободу он может выйти под залог в 15 млн грн

Заречный райсуд города Сумы арестовал на два месяца экс-сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника, которых задержали на взятке в $150 тыс. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.



"По ходатайству прокуратуры Сумской области сегодня, 22 мая 2017 года, Заречный райсуд города Сумы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток задержанному в Киеве на взятке в 150 тыс. долларов сотруднику правоохранительных органов, который, по данным предварительного расследования, является сотрудником НАБУ. Также суд определил ему альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в размере почти 15 млн грн", - написала она.

Другой подозреваемый также арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога в 3 млн грн.

Напомним, 19 мая ГПУ сообщила, что сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере $150 тыс.



В НАБУ заявили, что этот работник не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.