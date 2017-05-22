Визовый режим с заморскими территориями Франции и Нидерландов сохранится еще несколько месяцев

Министерство иностранных дел начало переговоры об отмене визового режима с "заморскими территориями" Франции и Нидерландов. Об этом говорится в письменном ответе Департамента консульской службы МИД на запрос Европейской правды.

"Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды... ожидается не ранее осени 2017 года", – говорится в ответе МИД.

Дипломаты подчеркнули, что процедура является длительной из-за того, что островные территории – Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен – проводят собственную миграционную политику.

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В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции. Смена власти во Франции может несколько затормозить процедуру.

В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия. В настоящее время они разрешают въезд для граждан Украины с шенгенской визой, выданной консульством Франции. После начала действия безвиза украинцы не смогут получить такую визу в биометрический паспорт.

Напомним, Украина ведет переговоры об отмене визового режима с Гибралтаром.