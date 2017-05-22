Минздрав приблизил внедрение 4G в Украине

Министерство изменило нормы электромагнитных излучений, утвержденные еще в 1996 году

Министерство здравоохранения подписало приказ о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений, что позволит мобильным операторам снизить инвестиции в построение современных сетей и сократит количество разрешительных документов при внедрении 4G.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в Facebook.

"Подписан и зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений. Нормы электромагнитных излучений, утвержденные еще в 1996 году, были одним из препятствий для внедрения 4G. Сегодня оно преодолено, это позволит операторам снизить инвестиции в построение современных сетей и количество разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив обвинил секретариат Кабинета министров в затягивании подписания проголосованного правительством постановления о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и Плана использования радиочастотного ресурса Украины, который предусматривает возможность использования технологии LTE-Advanced (4G).