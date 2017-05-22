В НАТО запрет российских соцсетей назвали вопросом безопасности страны

Центр документации и информации НАТО будет поддерживать украинские исследования в сфере коммуникационной безопасности

Введение Украиной санкций против российских компаний – собственников социальных сетей и поисковиков - является вопросом безопасности страны.

Такое заявление сделала директор Центра документации и информации НАТО Барбора Маронкова на международном форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"НАТО анализировало эти решения Украины и пришло к выводу, что это – вопрос безопасности, а не свободы слова", - сказала она.

По словам Маронковой, важным в борьбе с путинским режимом является высокий дух граждан Украины, а гражданское сопротивление – самая мощная сила в будущей победе, в частности в информационной сфере глобального мира.

Она также заверила в поддержке со стороны Центра документации и информации НАТО в Украине исследований научных деятелей Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по теоретическим разработкам и практическому воплощению коммуникационно-контентной безопасности.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.

Также санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов "Mail.ru".