В Одессе случайный свидетель убийства самостоятельно задержал преступника

В Одессе, мужчина стал случайным свидетелем того, как в кафе один из посетителей ударил ножом в грудь другого. Одессит пошел следом за злоумышленником, задержал его и передал полицейским. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчина рассказал, что в одном из баров города стал свидетелем конфликта, после чего немедленно позвонил в полицию. На указанное место немедленно отправился экипаж патрульных.

"Когда патрульный автомобиль уже появился в поле зрения злоумышленника, храбрый одессит задержал его и передал полицейским", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая драка на Харьковщине привела к гибели человека

Отмечается, что у злоумышленника были изъяты одежда с пятнами крови и нож. Как стало известно, он в ходе конфликта нанес 26-летнему одесситу проникающие ножевые ранения грудной клетки, в результате чего пострадавший скончался в карете "скорой".