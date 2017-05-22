Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Укрзализныця летом запустит дополнительный поезд с Киева до Одессы

Укрзализныця летом запустит дополнительный поезд с Киева до Одессы

Укрзализныця летом запустит дополнительный поезд с Киева до Одессы
Фото: 112.ua

Билеты уже поступили в продажу

22.05.17 190
000

Укрзализныця на период летних отпусков назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 761/762, который с 16 июня по 30 августа будет ежедневно курсировать по маршруту Киев-Одесса-Киев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 22:06.

Билеты на поезд уже поступили в продажу.

Напомним, Укрзализныця уже назначила 13 дополнительных поездов на летний период.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Франция поможет привлечь средства ЕС для изменения ширины железных дорог УкраиныУкрзализныця будет ремонтировать польскую железную дорогуУкрзализныця назначила 13 дополнительных поездов на лето

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11389
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5485
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3505
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4217
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3707
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4079
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5267
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2842
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 1901
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1901
  1. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3605 / 3958
  2. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 3011 / 3304
  3. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 2788 / 3198
  4. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2511 / 2791
  5. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 2313 / 3855
  6. Вне закона. Топ-5 государств внутри государства 1820 / 2084
  7. Прогноз погоды на неделю 1667 / 2263
  8. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 1503 / 1755
  9. Кабмин принял решение ликвидировать Госсанэпидслужбу 1462 / 2136
  10. Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров 1460 / 1642
  1. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 24 / 3304
  2. Старушечья память. Задумываются ли юные реформаторы о собачьей жизни большинства украинских пенсионеров 23 / 1642
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 20 / 37298
  4. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 18 / 1755
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Чернигов 14 / 3167
  6. Вне закона. Топ-5 государств внутри государства 10 / 2084
  7. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 10 / 3958
  8. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3198
  9. Прогноз погоды на неделю 9 / 2263
  10. Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ 8 / 1530
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.