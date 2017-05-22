Укрзализныця летом запустит дополнительный поезд с Киева до Одессы

Укрзализныця на период летних отпусков назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 761/762, который с 16 июня по 30 августа будет ежедневно курсировать по маршруту Киев-Одесса-Киев. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками в Казатине, Виннице, Жмеринке и Вапнярке.
Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:06.
Билеты на поезд уже поступили в продажу.
Напомним, Укрзализныця уже назначила 13 дополнительных поездов на летний период.