Петренко: Режим Януковича украл около 40 млрд долларов

Виктор Янукович и его команда за три года пребывания при власти украли около $40 млрд. Для возвращения этих средств необходимо принять закон о спецконфискации. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Укринформ.

"К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает. Потому что кроме $1,1 млрд арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около $40 млрд было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления", - сообщил министр.

Он уточнил, что эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах. Их вывели из страны через сложные схемы. А механизм спецконфискации дает возможность, в том числе, путем международного сотрудничества вернуть эти средства.

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Глава Минюста заявил, что по-прежнему будет настаивать, чтобы этот законопроект был принят.

"Если не этот парламент, то другой его обязательно примет", - сказал Петренко.

Напомним, председатель правления Transparency International Хосе Угас заявляет, что бывший президент Украины Виктор Янукович был признан международным сообществом самым коррумпированным чиновником мира в результате проведенного организацией так называемого конкурса "красоты" топ-коррупционеров.