Боевики стреляли из "Градов" у Опытного, - штаб АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, с частичными признаками эскалации на отдельных участках линии соприкосновения. Подразделения российско-террористических войск продолжают обстреливать подразделения ВС Украины вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки зафиксировано 59 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Четверо украинских военных получили ранения.

Приморское направление. Незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских военных. Вчера вечером противник выпустил почти три десятка 120-мм мин по нашим позициям вблизи Павлополя. У Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм. В то же время, под вражеский огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкино, Тарамчука и севернее - у Марьинки.

Донецкое направление. Здесь ночью положение было наиболее напряженным. 21 раз в течение минувших суток незаконные вооруженные формирования нарушали тишину на этом участке фронта. А вечером позиции ВС Украины в районе Опытного были обстреляны бандформированиями из РСЗО "Град". Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы. Кроме того, ситуация остается сложной и в южном и восточном пригородах Авдеевки, где бандиты ночью интенсивно обстреливали укрепления ВС Украины из минометов калибра 120 и 82 мм, а также стрелкового оружия и гранатометов. Из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь и неподалеку Невельского. Из вооружения БМП били по нашим опорным пунктам у Зайцево.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 9 фактов использования боевиками оружия. Вечером в сторону украинских позиций у Малинового противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А в районе Валуйского, Станицы Луганской и Донца - из стрелкового оружия.