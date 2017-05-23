В понедельник, 22 мая, Сенат американского штата Вашингтон одобрил резолюцию, в которой Голодомор назван актом геноцида украинского народа. Документ одобрили единогласно, пишет Голос Америки.
"Голодомор был геноцидом, осуществленным Иосифом Сталиным и советским режимом против украинцев", - говорится в документе.
Сейчас День памяти жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов, включая Калифорнию, однако в этих документах Голодомор не называют геноцидом.
На рассмотрение Сената резолюцию вынес сенатор-республиканец Марк Милосиа. Лоббировали принятие документа украинская диаспора во главе с почетным консулом Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерием Голобородько.
Против резолюции выступали представители российской диаспоры штата.