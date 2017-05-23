Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией, - Гройсман

Специальные пенсии будут сохранены для военных, учитывая их заслуги по защите Родины

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о пенсионной реформе существует и будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ. Об этом он сказал в эфире ICTV, передает 112 Украина.

"Мы начали с презентации, цивилизованной презентации, "белой книги", так сказать, стратегии или концепции, она полностью описана в полноценный законопроект, законопроект есть", - сообщил Гройсман.

При этом он отметил, что следующим этапом является рассмотрение реформы на заседании Нацсовета реформ, а также проведение переговоров с народными депутатами по вопросу реформы.

Кроме того, Гройсман заявил, что пенсионная реформа предусматривает расширение списков профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

"У нас есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи, там совсем другие условия и совсем другие последствия по здоровью работников. Так вот, есть такие, список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить", - сказал глава правительства.

Он отметил, что специальные пенсии будут сохранены для военных, учитывая их заслуги по защите Родины.

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.