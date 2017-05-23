Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией, - Гройсман

Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией, - Гройсман

Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией, - Гройсман
Владимир Гройсман / Фото: Пресс-служба Кабмина

Специальные пенсии будут сохранены для военных, учитывая их заслуги по защите Родины

23.05.17 656
000

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о пенсионной реформе существует и будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ. Об этом он сказал в эфире ICTV, передает 112 Украина.

"Мы начали с презентации, цивилизованной презентации, "белой книги", так сказать, стратегии или концепции, она полностью описана в полноценный законопроект, законопроект есть", - сообщил Гройсман.

При этом он отметил, что следующим этапом является рассмотрение реформы на заседании Нацсовета реформ, а также проведение переговоров с народными депутатами по вопросу реформы.

Кроме того, Гройсман заявил, что пенсионная реформа предусматривает расширение списков профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

"У нас есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи, там совсем другие условия и совсем другие последствия по здоровью работников. Так вот, есть такие, список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить", - сказал глава правительства.

Он отметил, что специальные пенсии будут сохранены для военных, учитывая их заслуги по защите Родины.

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Повышение пенсий не повлияет на программу субсидий, - ГройсманПосле реформы пенсии будут расти автоматически, - МинсоцполитикиГройсман рассказал, как Украина пытается блокировать строительство обходных газопроводов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11479
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5561
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3526
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4257
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3756
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4173
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5338
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2877
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 1933
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1916
  1. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3698 / 4012
  2. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 3015 / 3298
  3. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 2849 / 4561
  4. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2548 / 2820
  5. Прогноз погоды на неделю 2540 / 2714
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2171 / 2476
  7. Кабмин принял решение ликвидировать Госсанэпидслужбу 2041 / 2607
  8. В Одессе случайный свидетель убийства самостоятельно задержал преступника 1961 / 2252
  9. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 1847 / 2046
  10. Владимир Кличко вошел в топ-6 супертяжеловесов за всю историю бокса 1588 / 1730
  1. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 20 / 2046
  2. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2476
  3. Кабмин принял решение ликвидировать Госсанэпидслужбу 13 / 2607
  4. Прогноз погоды на неделю 12 / 2714
  5. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 11 / 4012
  6. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3298
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 9 / 260
  8. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 9 / 5338
  9. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 8 / 2820
  10. Безвиз близко. 11 интересных мест Европы в 30 км от украинской границы 8 / 3385
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.