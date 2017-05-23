Начинается основная сессия ВНО: сегодня - украинский язык и литература

Основная сессия внешнего независимого тестирования начинается во вторник, 23 мая. Первым будущие абитуриенты будут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает Укринформ.

Украинский центр оценивания качества образования напомнил правила, которых нужно придерживаться во время прохождения внешнего независимого оценивания.

"Выходя из дома, возьмите с собой документы, на основании которых вы сможете зайти в пункт проведения: оригинал сертификата участника ВНО (тот, что с фото и голограммой); оригинал документа, серия и номер которого отмечены в сертификате (паспорт, свидетельство о рождении и тому подобное); приглашение-пропуск (не забудьте распечатать его на информационной странице участника)", - говорится в сообщении.

Отсутствие одного из перечисленных документов или предоставление его копии сделает невозможным участие в тестировании по определенному предмету. Участнику ВНО нужны будут еще 2-3 ручки с пастой насыщенного черного цвета (желательно, геля). Также в пункте проведения ВНО разрешено иметь воду в прозрачной бутылке без этикетки.

Зайти в пункт проведения тестирования можно будет уже с 10:15 час. В 10:50 двери закроют, допуск участников будет завершен, тестирование начнется ровно в 11:00. Поэтому нужно заблаговременно планировать маршрут поездкт и рассчитать время, которое нужно потратить на дорогу, предусмотреть дополнительное время на случай заторов или других непредвиденных обстоятельств. Адрес пункта проведения указан в приглашении-пропуске, схемы проезда размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"В пункте тестирования найдите вашу фамилию, имя и отчество в аудиторном списке, который размещен на первом этаже, рядом со входом в пункт проведения ВНО. Напротив вашей фамилии, имени и отчества будет указан номер аудитории, где вы будете сдавать тест. Найти нужную аудиторию вы сможете по указаниям, размещенным в пункте. При необходимости обращайтесь к дежурному на этаже. Номер вашего рабочего места указан в списке, прикрепленном на дверях аудитории или рядом со входом к ней", - отмечается в сообщении.

Как известно, основная сессия ВНО будет продолжаться с 23 мая по 16 июня.