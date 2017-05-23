В столичном Ботаническом саду нашли артиллерийский снаряд

С начала года в Киеве было изъято и уничтожено 319 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны

В Киеве на территории Ботанического сада им. Гришко во время проведения земляных работ спасатели обнаружили и обезвредили снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

«22 мая, по ул. Тимирязевская, 1, на территории Ботанического сада во время проведения земляных работ обнаружен артиллерийский снаряд АС-76 времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Группа пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаружила снаряд и уничтожила его на полигоне.

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С начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 319 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.