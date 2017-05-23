Закон Колесниченко-Кивалова КСУ рассматривает в закрытом режиме

Конституционный суд Украины (КСУ) продолжает закрытую часть пленарного заседания по рассмотрению конституционного представления 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции закона об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года №5029-VI (так называемый "закон Колесниченко-Кивалова").

Как напоминает "Интерфакс-Украина", поступившее 10 июля 2014 года конституционное представление 57 народных депутатов Украины о конституционности данного закона было рассмотрено коллегией судей КСУ, после чего 10 октября того же года было открыто производство по делу о конституционности закона.

Отметим, Верховная Рада приняла законопроект "Об основах государственной языковой политики" 3 июля 2012 года. 8 августа президент Виктор Янукович подписал его. Документ предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Напомним, 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.

14 декабря 2016 года КСУ завершил публичное рассмотрение данного закона и перешел к закрытой части, по итогам которой будет принято решение.