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Главная » Страна » Лукьяновское СИЗО может стать ночным клубом

Лукьяновское СИЗО может стать ночным клубом

Лукьяновское СИЗО может стать ночным клубом
Лукьяновское СИЗО

Объем застройки на территории следственного изолятора потенциально составляет около 100 тыс. кв. м

23.05.17 131
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Министерство юстиции Украины заявило, что инвестор выразил заинтересованность в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

"У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб - баланду подавать в стальной посуде. Поэтому мы все будем конечно обсуждать - спросим у местной власти, у общественности", - цитируют чиновника украинские СМИ.

Севостьянова при этом подчеркнула, что территория Киевского СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков.

"В Киеве ми видим большую заинтересованность, потому что в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку", - сказала она.

По ее словам, объем застройки на территории СИЗО потенциально составляет около 100 тыс. кв. м.

Напомним, помещение Лукьяновского СИЗО выставят на продажу.

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