После оккупации Крыма "Оппоблок" в Раду привел Манафорт, - Bloomberg

Спустя несколько месяцев после российской аннексии Крыма политтехнолог беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и глава штаба избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт помог пройти в Верховную Раду "Оппозиционному блоку". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на народного депутата от "Оппоблока" Нестора Шуфрича и другого неназванного чиновника, передает УНИАН.

После оккупации Крыма Россией Манафорт вернулся в Украину, чтобы помочь пророссийской партии, теперь известной как "Оппозиционный блок", на парламентских выборах 2014 года.

Один из лидеров этой партии Нестор Шуфрич рассказал изданию, что именно Манафорт предложил "Оппоблоку" одновременно выступить против НАТО и стать "голосом русских на Востоке". Шуфрич думал, что у "Оппоблока" нет шансов, но они получили 10% и 29 мест в Раде.

По словам другого собеседника издания, Манафорт лично утверждал список кандидатов в Раду.

Шуфрич заявил, что "Оппоблок" заплатил Манафорту примерно $1 млн. Победу отпраздновали за бутылкой коньяка с киевском офисе Манафорта.

"Инвестиции в Манафорта окупились. Он гений", - сказал Шуфрич.

Напомним, согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты США Трампа Манафорт мог получить $12,7 млн из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем.

Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.