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Главная » Страна » Украина заняла 44 место среди 115 стран мира в рейтинге открытости данных

Украина заняла 44 место среди 115 стран мира в рейтинге открытости данных

Украина заняла 44 место среди 115 стран мира в рейтинге открытости данных
Владимир Гройсман / Фото: Александр Чекменёв

Наша страна сделала наибольший положительный "скачок"

23.05.17 64
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World Wide Web Foundation обнародовали результаты ежегодного исследования Open Data Barometer относительно состояния развития открытых данных в мире.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, за последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира и вместе с Грузией, сделала наибольший положительный "скачок" в рейтинге.

"В современном мире развитие открытых государственных данных имеет огромный потенциал. Открытые данные – это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии – именно на базе государственных данных, которые стали открытыми, реализуются успешные социально важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год", - написал Гройсман.

Напомним, Украина официально присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса.

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