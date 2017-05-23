Украина заняла 44 место среди 115 стран мира в рейтинге открытости данных

Об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, за последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира и вместе с Грузией, сделала наибольший положительный "скачок" в рейтинге.

"В современном мире развитие открытых государственных данных имеет огромный потенциал. Открытые данные – это не только повышение прозрачности и эффективности деятельности органов власти, но и путь к развитию мощной индустрии – именно на базе государственных данных, которые стали открытыми, реализуются успешные социально важные и коммерческие проекты, оборот которых в ЕС уже составляет сотни миллионов евро в год", - написал Гройсман.

Напомним, Украина официально присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса.