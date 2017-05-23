Рада увеличила долю украинского языка на телевидении

75% - для общенациональных и региональных телекомпаний и 60% - для местных

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". За принятие закона проголосовали 269 депутатов, передает Укринформ.

Закон, в частности, предусматривает, что в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и/или фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций местной категории вещания, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке должны составлять не менее 60% общей продолжительности передач и/или фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Закон предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и/или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.

Согласно закону, фильмы и/или передачи, трансляция которых допускается на негосударственном языке согласно этому закону, субтитруются на государственном языке.

Фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском языке, озвучиваются или дублируются на украинском языке.