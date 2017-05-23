С начала года украинские пункты КПВВ обстреливались 27 раз

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Недостаточным является и количество самих КПВВ на линии разграничения. Интенсивность пропускных операций на линии разграничения очень высокая. Мы наблюдаем увеличение движения через КПВВ по сравнению с прошлым годом на 25 %. Это достаточно высокая цифра. И мы выступили с инициативой, которая была поддержана штабом АТО, чтобы работу КПВВ продлили до 19:30. Вы поймите, что в ночное время контрольные пункты работать не могут, ведь опасность обстрелов очень высокая", - сказал он.

Назаренко отметил, что на сегодняшний день функционируют 5 контрольных постов въезда-выезда на 6 дорожных коридорах, где люди могут пересекать линию разграничения.

"Вы знаете, что у нас полностью готов к работе шестой КПВВ - "Золотое". Однако из-за позиции российско-террористических войск он сегодня не работает. Мы пытаемся создать максимально комфортные условия для граждан, но в то же время наша компетенция там ограничена, ведь это не госграница, а линия разграничения и там действуют другие правила", - добавил Назаренко.

Комментируя вопрос очередей, Назаренко отметил, что большинство неудобств для людей возникает из-за обстрелов и блокирования работы КПВВ со стороны боевиков.

"С начала года наши пункты обстреливались 27 раз, это очень большая опасность, поэтому мы вынуждены немедленно принимать меры для сохранения жизней людей", - пояснил глава ГПСУ.

Назаренко также заявил, что с начала 2017 года пограничники оформили на КПВВ 3,6 млн человек и более 0,5 млн транспортных средств.

Напомним, трактор зацепил мину во время сельхозработ в Донецкой области.