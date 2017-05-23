В понедельник, 22 мая, жители Львова перекрыли улицу Кондукторскую мусором, построив из него "баррикаду".
Об этом сообщает ZAXID.NET.
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На место инцидента, который произошел около 21:30, прибыли четыре экипажа полиции. По словам жителей, таким образом они пытаются добиться вывоза мусора.
Отметим, 15 мая мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что в городе могут объявить чрезвычайное положение из-за невывезенного мусора.
Напомним, 21 мая на Львов обрушился мощный ливень. В результате непогоды были затоплены улицы, подъезды домов, а с неубранных площадок потоком воды размыло мусор.