В МВД сообщили, где проведут лето "криминальные авторитеты"

Наплыва преступников следует ожидать на юге страны и в Донбассе

В Министерстве внутренних дел рассказали, куда грядущим летом поедут "криминальные авторитеты". Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Яровой во время совещания с участием руководства Нацполиции, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС и ГМС, передает 112 Украина.

Яровой подчеркнул, что с началом курортного сезона особого внимания правоохранителей требует юг Украины, куда на отдых съедутся не только рядовые граждане, но и криминальные элементы.

"Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Мариуполь, и, безусловно, Донецкая область должны ответственно готовиться, потому что в эти места съезжаются "криминальные авторитеты" и воры. Мы должны быть готовы противостоять этому", – сказал первый заместитель главы МВД.

Он отметил, что в регионах подразделения Нацполиции должны активировать собственный потенциал, силы и средства. В случае необходимости будет решаться вопрос о дополнительных силах.