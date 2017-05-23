На фестивале вас ждут:
- 350 лучших производителей с товарами от зубной щетки до мебели. И все это – проверенное качество, по адекватным ценам, с отличным сервисом;
- Много места для отдыха. Не надо ехать далеко от центра, чтобы почувствовать себя как на природе. Контрактовая площадь превратится в большую лаунж-зону для вас – валяйтесь на траве, слушайте музыку, развлекайтесь;
- Фуд-корт со всей Украины - 20 точек с разнообразной едой. Морепродукты, устрицы, равиоли, пончики, бургеры и мясо-гриль – каждому будет, что попробовать.
- Instagram-фанатам – огромная фотозона, чтобы вы успели наделать фотографий на месяц вперед;
- Особое внимание – детям. Развлечения для детей, рисование, аниматоры, игры, мастер-классы в детской зоне – и все это на свежем воздухе;
- Для четвероногих – ресторан для собак, фотозона для животных, много места для прогулок.
Для тех, кто придет на фестиваль для активного шопинга, участники Страны Чудес подготовили летние коллекции. На этот фестиваль отбор участников проводился из 1500 заявок, и в процес се отбора были учтены качество, цены, сервис и ассортимент товаров производителей. Среди всех было выбрано 350 участников из всех товарных групп: взрослая и детская одежда, обувь для всей семьи, аксессуары, сумки и рюкзаки, украшения, бытовые товары, товары и декор для дома. Уже четыре года проект В поисках Made in Ukraine ищет украинских производителей, и самое главное – представляет на своих мероприятиях только товары проверенного качества.
Развлечения для гостей фестиваля:
- Инстафотозона для фанатов мобильной фотографии. Несколько различных фотофон, инста-рамки, инстапринтер – все, что пожелаете, даже инстарамка для животных.
- Более того, если вы придете со своим четвероногим другом – вы сможете принять участие в конкурсе в инстаграме, выложив даже одно фото вашей собаки (хотя, и кота, и енота тоже, геккона, или домашней черепашки – без разницы, кто живет у вас в качестве домашнего питомцаJ) с хэштегом #instadog_madeinukraine, и выиграть подарок для вас и четвероногого. Приз выигрывает фото, которое за время проведения конкурса наберет больше лайков пользователей инстаграма.
- Лаунж-зона на фестивале – это огромный живой газон с шезлонгами и кальянами. Не нужно ехать куда-то в парк или за город, чтобы поваляться на траве и почувствовать себя на природе. Страна Чудес дарит такую возможность прямо посреди исторического центра Киева.
Лучшее начало лета – это Страна Чудес Made in Ukraine.
Основательница проекта В поисках Made in Ukraine и одноименного фестиваля – журналистка Юлия Савостина.
22 мая 2017 года
Подробнее о проекте:
Проект У пошуках Made in Ukraine был основан украинской журналисткой и блогером Юлией Савостиной 13 февраля 2013 года как персональный эксперимент, как прожить год, пользуясь только товарами украинского происхождения, который проходил на страницах онлайн-издания Delo.ua. После двух украинских ужинов для предпринимателей и журналистов, Юлия и ее команда организовали первый фестиваль У пошуках Made in Ukraine в июне 2014 года. В 2015 году фестиваль переехал на Контрактовую площадь в Киеве, где и проходит до сих пор. Сейчас каждое мероприятие #madeinukraineteam принимает 50-55 тыс. посетителей. Кроме площадки для встречи производителей и покупателей, Юлия Савостина и #madeinukraineteam активно консультируют и обучают предпринимателей, проводят мастер-классы, воркшопы и тренинги, а также помогают новым бизнесам со стратегическим развитием.
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Дарця Капля
Пресс-служба проекта У пошуках Made in Ukraine
cell: (098) 999-68-78
madeinukraine.pr@gmail.com
darciakaplya@gmail.com