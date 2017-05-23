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Главной локацией празднования Дня Киева станет Софийская площадь
Софийская площадь в Киеве

Главной локацией празднования Дня Киева станет Софийская площадь

В столице будут петь хором, танцевать танго, ездить на велосипедах, бегать под каштанами и многое другое

23.05.17 395
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В этом году Киев будет отмечать свою 1535-ю годовщину. В честь такой даты в столице проведут множество мероприятий.

Как сообщает пресс-служба КГГА, общегородских мероприятий, включенных в план Киевской городской государственной администрации, будет 30. Еще запланировано 150 районных мероприятий в Киеве.

Главная локация празднования – Софийская площадь. 25 мая там стартует культурно-художественный проект "День Киева на Софии" – праздник музыки, танцев и цветов. Тут ежедневно будут выступать коллективы в рамках танцевальных конкурсов любителей и профессионалов. Будут дни танго, в субботу 27-го – день вальса, 28 мая – день украинского танца.

Кроме того, 27 мая пройдет торжественное шествие от парка Шевченко до Софийской площади. В этот день запланировано массовое пение гимна Киева - "Як тебе не любити, Києве мій".

Старостенко добавила, что добавила, что на этой неделе уже в третий раз пройдет международный фестиваль Anne de Kiev Fest под эгидой ЮНЕСКО, UNICEF и КГГА. В рамках фестиваля запланирован оперный концерт "Четыре Королевы"; демонстрация видеооперы "Анна Ярославна" и фильма-оперы "Ярослав Мудрый". Также будет заложен Сквер франкофонии имени Анны Киевской, где презентуют сорт роз из Франции, выведенных специально в честь королевы Анны Киевской.

В парке "Победы" 27-28 мая жителей и гостей столицы ждет интересная разножанровая концертная программа - танцевальные соревнования, мастер-классы для всех желающих по сальсе, фламенко, восточных танцев, школы боевого гопака и тому подобное.

Кроме того, пройдет городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром", который ежегодно проводится на "Певческом поле". В этом году в нем примут участие более 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины.

В субботу, 27 мая, состоится "Kiev Euro Marathon". Время: 08:30 – 15:00. Маршрут: старт с ул. Большая Васильковская, 55 (НСК "Олимпийский") через Северные ворота – ул. Саксаганского – ул. Шота Руставели – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская до станции метро "Лыбидская" – разворот перед улицей Ивана Кудри – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультурная к НСК "Олимпийский" Южные ворота – финиш на НСК "Олимпийский" (всего 7 кругов по 6000 м). Всего в марафоне участие примут около 3 тысяч участников.

Также 27 мая состоятся велопробеги "Race Horizon Park Maidan". Время проведения – 13:00 – 18:00. Маршрут: Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Тараса Шевченко – ул. Победы – разворот у станции метро "Нивки" – ул. Победы – ул. Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Европейская площадь.

28 мая стартует 25-й открытый легкоатлетический благотворительный "Пробег под каштанами". В нем уже зарегистрировались более 10 тысяч участников.

Время проведения: 15:00 – 18:00. Маршрут: Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – разворот возле Майдана Независимости – и в обратном направлении.

Напомним, День Киева ежегодно проводится в последнее воскресенье мая. Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и было приурочено к празднованию 1500-летия города. Идея о праздновании принадлежала председателю исполкома Киевского городского совета народных депутатов в 1979—1989 годах Валентину Згурскому.

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