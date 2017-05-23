Высший спецсуд отклонил жалобу адвокатов Януковича

Об этом во вторник, 23 мая, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"Высший специализированный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности уголовного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича", - отметила она.

Сарган отметила, что ранее сторона защиты Януковича обратилась в суд о якобы вмешательстве Генпрокурора в судебную автоматизированную систему распределения судей.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.