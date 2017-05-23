Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня

Повышение в среднем будет на 12,6%

Провайдер телекоммуникационных услуг компания "Воля" намерена повысить тарифы в среднем на 12,6% с 1 июня.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на компанию.

"Чтобы и в дальнейшем поддерживать высокий уровень сервиса, мы вынуждены с 1 июня 2017 года скорректировать текущую абонентскую плату за ваш тариф и дополнительные услуги. В начале лета тарифы вырастут в среднем на 12,6%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на себестоимость услуг и на итоговое повышение их стоимости влияют рост тарифов, законодательные изменения, повышение стоимости телевизионного контента и другие экономические факторы.

Напомним, российский Rambler запускает украинскую версию.