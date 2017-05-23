Савченко считает, что отменив ее закон Рада нарушила Конституцию

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, голосование Верховной Рады за отмену "закона Савченко" 18 мая нарушило действие ст. 22 Конституции Украины, а именно: "При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод".

"Обращаю внимание Президента как гаранта Конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев", – написала Савченко.

Кроме того, она обратилась к омбудсмену с предложением воспользоваться правом на конституционное представление о несоответствии Конституции Украины решения ВР по отмене "закона Савченко".

Напомним, Верховная Рада отменила закон Савченко.