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Савченко считает, что отменив ее закон Рада нарушила Конституцию

Савченко считает, что отменив ее закон Рада нарушила Конституцию
Надежда Савченко / Фото: РБК

Народный депутат апеллирует к ст. 22 Основного Закона

23.05.17 465
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Народный депутат Надежда Савченко считает, что голосование парламента относительно отмены ее закона нарушило Конституцию Украины и просит президента Петра Порошенко ветировать решение Рады.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, голосование Верховной Рады за отмену "закона Савченко" 18 мая нарушило действие ст. 22 Конституции Украины, а именно: "При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод".

"Обращаю внимание Президента как гаранта Конституции Украины, что он должен применить право вето в отношении проекта закона, который был принят 18 мая, чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев", – написала Савченко.

Кроме того, она обратилась к омбудсмену с предложением воспользоваться правом на конституционное представление о несоответствии Конституции Украины решения ВР по отмене "закона Савченко".

Напомним, Верховная Рада отменила закон Савченко.

 

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