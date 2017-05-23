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Главная » Страна » Экс-замглавы Хмельницкого ГУ Нацполиции хотел снять фильм за деньги подчиненных

Экс-замглавы Хмельницкого ГУ Нацполиции хотел снять фильм за деньги подчиненных

Экс-замглавы Хмельницкого ГУ Нацполиции хотел снять фильм за деньги подчиненных
Фото: АР

Прокуратура просит взять "режиссера" под круглосуточный домашний арест

23.05.17 378
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Генеральная прокуратура Украина (ГПУ) сообщила о подозрении экс-заместителю начальника Хмельницкого областного управления Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

"Во время расследования установлено, что, занимая влиятельную должность, он систематически получал от своих подчиненных денежные средства на общую сумму 30 тыс. гривен якобы на нужды службы. Чиновник, среди прочего, мошенническим путем брал у подчиненных ему сотрудников полиции денежные средства на съемку кинофильма о деятельности Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области или ремонт часовни, чего делать не планировалось", - говорится в сообщении.

Прокуратура просит суд взять подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в МВД сообщили, где проведут лето "криминальные авторитеты".

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