Президент поддержал введение квот на украинский язык на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о введении квот на украинский язык на телевидении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итак, украинскому языке на украинском ТВ - быть! PS: все поняли, что закон подпишу?", - отметил Порошенко.

По словам президента, он несколько раз обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка.

"Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что ж, все урегулирует закон. Учли положительный опыт радио. Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарском", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, депутаты Верховной Рады поддержали введение 75% квот на украинский язык на телевидении.

Согласно законопроекту, всего в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.

Для телерадиоорганизаций местной категории вещания устанавливается доля в 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.