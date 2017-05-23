КАМАЗы, ГАЗы и ПАЗы в Украине продавать запрещено

Производители этой техники подпадают под антироссийские санкции

В санкционный список Украины помимо социальных сетей, российских сайтов и ПО, попали почти 500 юридических лиц, среди которых оказались и российские автомобильные производители ПАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.

Об этом пишет UBR.

КАМАЗу, правда, ограничили только торговые операции, а остальным компаниям — право пользоваться и распоряжаться имуществом, выводить капитал из Украины, а также остановили выполнение экономических и финансовых обязательств и т.д.

Санкционная техника преимущественно коммерческая. В Украине ее использовали во многих отраслях: логистике, аграрном секторе, строительстве, перевозках. Даже похоронные конторы закупали ПАЗики.

Напомним, Киев даст юридическую оценку жалобе России на Украину в ВТО.