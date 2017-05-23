Боевики из "Градов" обстреляли жилые дома в Авдеевке

Боевики "ДНР" обстреляли из "Градов" старую часть Авдеевки. Один местный житель получил ранение в голову. Об этом сообщил в Facebook замглавы Нацполиции, руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Снаряды попали в жилые дома на ул. Колосова, Леваневского и Лермонтова.
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На месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции.
Напомним, 13 мая в результате обстрела боевиками Авдеевки погибли четыре человека.