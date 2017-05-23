В оккупированном Луганске медикам запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что медикам во временно оккупированном Луганске контролируемые Россией боевики запретили общаться с наблюдателями.

Об этом говорится в отчете миссии.

"21 мая команда СММ посетила луганскую городскую больницу № 2 для уточнения сообщений о случае в подконтрольном "ЛНР" селе Обозное (18 км севернее Луганска), где якобы пострадал мирный житель. Медработники сообщили, что СММ должна получить письменное разрешение от представителей "ЛНР", чтобы иметь возможность уточнить информацию об этом случае", - говорится в отчете.

Напомним, на днях СММ ОБСЕ сообщила, что контролируемые Россией боевики бросили дымообразующее устройство, вероятно дымовую гранату, в патруль миссии.