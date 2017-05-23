Во вторник, 23 мая, около 16.00 боевики обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" частный жилой сектор Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Во время обстрела был разрушен частный дом и несколько претерпели существенных повреждений. Один мирный житель был ранен.

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"По имеющейся информации разрушения вызвали 8 ракет, попавшие в дома на улицах Лермонтова, 45, Кирова, 96, Леваневского, 16 Колосова 94, 96", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы.