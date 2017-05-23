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ТБ вместо ТВ. 6 вопросов о языковых квотах на украинском телевидении
Фото: mediasat.info

ТБ вместо ТВ. 6 вопросов о языковых квотах на украинском телевидении

75% всего телеэфира теперь будет на украинском языке, но советские фильмы дублировать не станут

Милан Лелич - 23.05.17 273
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Украинизация медиапространства страны продолжается. Вслед за введением обязательной языковой квоты для радиостанций на вещание на украинском языке в 25% эфирного времени руки законодателей дошли и до телевидения. 23 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым предусматривается обязательная квота на украиноязычное вещание для национальных и региональных телеканалов в 75% и в 50% — для местных.

Далее — ответы на главные вопросы, связанные со вступлением в силу этого закона.

1

Как обстоят дела с украинским языком на телевидении сейчас?

Обязательная квота в 75% украинского языка была отменена в 2012 году во исполнение скандального "языкового закона Кивалова-Колесниченко". По данным мониторингов, которые проводит Нацсовет по телевидению и радиовещанию, доля украинского языка отличается на разных каналах. Так, на "Эспрессо", 5-м канале и Первом национальном доля украинского языка достигает 100%, а на ТРК "Украина" и "Интере" — около 25%.

2

Что изменится с принятием нового закона?

В общем объёме вещания каналов, которые транслируются на всю страну или больше, чем на одну область, доля украинского языка должна составлять не менее 75%, причём в каждом из временных промежутков с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. При этом объём вещания будет считаться не за день, а за неделю. Это значит, что каналы могут шесть дней в неделю вещать исключительно на украинском, а один день — полностью на русском, и квота нарушена не будет. Во время обсуждения законопроекта во втором чтении такая лазейка вызвала недовольство некоторых депутатов, но, как объяснила глава профильного комитета ВР Виктория Сюмар, это было компромиссное решение, чтобы не сорвать принятие закона в целом. Для местных каналов квота на украинский язык будет равняться 50%.

3

На выпуски новостей нормы закона тоже будут распространяться?

Для всех без исключения каналов установлена квота в 75% новостных выпусков на украинском языке. При этом программа будет считаться украиноязычной, даже если цитаты чиновников, политиков, гостей студии в эфире будут звучать не на украинском. Для соблюдения квоты достаточно, чтобы на украинском говорили ведущие, дикторы и репортёры канала.

4

Будут ли переозвучиваться на украинский советские фильмы?

Не будут, хотя во время обсуждения в сессионном зале такие трактовки закона звучали. Все фильмы, снятые до 1991 года на русском языке, будут так и транслироваться, но с обязательными украинскими субтитрами. Что касается остальных фильмов, они подлежат обязательному украинскому дубляжу (в фильмах допускается до 10% реплик на других языках, но с обязательными украинскими субтитрами).

5

Как скоро телевидение станет украиноязычным?

Каналам дадут время для адаптации к новым нормам. Закон вступит в силу через четыре месяца после подписания, далее ещё год будет длиться переходной период, когда телепродукт, снятый на русском языке, но украинскими продакшенами, будет засчитываться в украиноязычную квоту.

6

Какие санкции грозят каналам за невыполнение норм о квотах?

Штраф будет составлять 5% от лицензионного сбора. Сумма этого сбора высчитывается по сложной формуле для каждого отдельного вещателя, к примеру, для общенационального телеканала (по подсчётам профильного издания "Детектор.Медиа") она составляет 1,3 млн грн. Таким образом, штраф составит примерно 65 тыс. грн. Сумма не такая большая для многих телеканалов, но систематические нарушения могут грозить им потерей лицензии.

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