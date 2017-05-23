Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Иду с должности с благодарностью за оказанное мне доверие всем аграриям, народным депутатам из коалиции и фракции БПП, членам аграрного комитета, президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, группе "Удар" и лично Виталию Кличко", - написал министр.

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Кутовой попросил депутатов в парламенте проголосовать за его отставку.