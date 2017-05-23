Кличко возьмется за столичный Гидропарк

Мэр Киева Виталий Кличко проверил работы по реконструкции в столичном Гидропарке и отметил, что до конца осени будет презентован проект комплексной реновации всей территории Гидропарка.

"Гидропарк – одно из любимых мест отдыха киевлян и гостей столицы, но, к сожалению, много последних лет эта территория превращалась в место, где распивают спиртные напитки, где громко звучит музыка, и куда родители боятся отпускать детей одних, – отметил Виталий Кличко. – Территория Гидропарка уже более 20 лет не обновлялась, и мы планируем вернуть этой уникальной территории славу одной из лучших зон отдыха столицы. Эти работы мы уже начали", – цитирует мэра пресс-служба КГГА.

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Виталий Кличко подчеркнул, что на работы по реконструкции Гидропарка в этом году выделили 11 млн грн.

"В частности, здесь отремонтировали центральную аллею и часть прилегающего к ней парка. Особый метод укладки плитки также разрешил чрезвычайно быстро положить почти 2 тысячи квадратных метров дорожек. Также мы установили новое освещение, высадили деревья и кустарники, обустроили новые клумбы. Также установили новую систему полива", – рассказал мэр.

По словам Виталия Кличко, у города много планов по реновации территории Гидропарка.

"Привести в порядок более 140 га территории Гидропарка сразу мы не сможем. Поэтому в течение следующих нескольких лет мы будем работать над реновацией Гидропарка. И уже к концу этой осени мы собираемся презентовать проект его полного обновления, а также расчет необходимой суммы средств на эти работы", – рассказал мэр в комментарии журналистам.

Он добавил, что власти города ведут переговоры с международными компаниями об инвестициях в строительство на территории Гидропарка парка развлечений, похожего на Диснейленд.

"Мы ведем переговоры с компаниями из Кореи, Австрии, Германии, США, чтобы превратить киевский Гидропарк в рекреационную зону с парком развлечений уровня Диснейленда. И заинтересованность у инвесторов есть", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве 20 мая открыли велотрек.

