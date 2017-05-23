Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Кличко возьмется за столичный Гидропарк

Кличко возьмется за столичный Гидропарк

Кличко возьмется за столичный Гидропарк
Столичный Гидропарк

Реконструкция уже стартовала

23.05.17 760
100

Мэр Киева Виталий Кличко проверил работы по реконструкции в столичном Гидропарке и отметил, что до конца осени будет презентован проект комплексной реновации всей территории Гидропарка.

"Гидропарк – одно из любимых мест отдыха киевлян и гостей столицы, но, к сожалению, много последних лет эта территория превращалась в место, где распивают спиртные напитки, где громко звучит музыка, и куда родители боятся отпускать детей одних, – отметил Виталий Кличко. – Территория Гидропарка уже более 20 лет не обновлялась, и мы планируем вернуть этой уникальной территории славу одной из лучших зон отдыха столицы. Эти работы мы уже начали", – цитирует мэра пресс-служба КГГА.

Виталий Кличко подчеркнул, что на работы по реконструкции Гидропарка в этом году выделили 11 млн грн.

"В частности, здесь отремонтировали центральную аллею и часть прилегающего к ней парка. Особый метод укладки плитки также разрешил чрезвычайно быстро положить почти 2 тысячи квадратных метров дорожек. Также мы установили новое освещение, высадили деревья и кустарники, обустроили новые клумбы. Также установили новую систему полива", – рассказал мэр.

По словам Виталия Кличко, у города много планов по реновации территории Гидропарка.

"Привести в порядок более 140 га территории Гидропарка сразу мы не сможем. Поэтому в течение следующих нескольких лет мы будем работать над реновацией Гидропарка. И уже к концу этой осени мы собираемся презентовать проект его полного обновления, а также расчет необходимой суммы средств на эти работы", – рассказал мэр в комментарии журналистам.

Он добавил, что власти города ведут переговоры с международными компаниями об инвестициях в строительство на территории Гидропарка парка развлечений, похожего на Диснейленд.

"Мы ведем переговоры с компаниями из Кореи, Австрии, Германии, США, чтобы превратить киевский Гидропарк в рекреационную зону с парком развлечений уровня Диснейленда. И заинтересованность у инвесторов есть", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве 20 мая открыли велотрек.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
КГГА хочет повысить цены на проезд в общественном транспортеПять районов Киева отключат от горячей водыГлавной локацией празднования Дня Киева станет Софийская площадь

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11702
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5742
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3587
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4357
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3890
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4332
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5523
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2977
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2022
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1957
  1. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 4006 / 5553
  2. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 3738 / 4040
  3. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 3056 / 3326
  4. Прогноз погоды на неделю 2821 / 2929
  5. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2612 / 2969
  6. Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи 2562 / 2829
  7. Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу 2404 / 2685
  8. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2335 / 2583
  9. В Одессе случайный свидетель убийства самостоятельно задержал преступника 2074 / 2305
  10. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 2065 / 2197
  1. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 29 / 5553
  2. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 23 / 2197
  3. Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу 15 / 2685
  4. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2583
  5. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 12 / 1882
  6. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 12 / 365
  7. Прогноз погоды на неделю 12 / 2929
  8. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 11 / 5523
  9. Янукович выиграл конкурс "красоты" наиболее коррумпированных чиновников, - Transparency International 11 / 4040
  10. Сегодня ночью в четырех областях ожидаются заморозки 10 / 3326
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.