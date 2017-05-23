АТО: Боевики применяли танк и "Грады"

С начала суток 23 мая по состоянию на 18:00 боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня. Один боец и один мирный житель получили ранения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь зафиксировано больше всего фактов нарушения режима прекращения огня. В полдень боевики ударили по нашим позициям у Чермалыка из 120-мм минометов. В течение дня противник обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Талаковка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Севернее, у Марьинки, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же "работал" вражеский снайпер.

Донецкое направление. Около 6.00 часов утра НЗФ провели обстрел оборонительных укреплений сил АТО в пригороде Авдеевки из минометов калибра 120 мм, танка, гранатометов и стрелкового оружия. Также из 120-мм минометов противник бил неподалеку Каменки. Из минометов калибра 82 мм - в районе Зайцево. Вблизи Верхнеторецкого и Песков бандиты вели огонь из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

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Около 16.00 российско-террористические войска осуществили обстрел жилого сектора Авдеевки, применив реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Четыре дома по четырем разным адресам разрушены до основания. Десятки - повреждены. Один местный житель получили ранения.

Луганское направление. Боевики несколько раз из автоматических станковых гранатометов обстреливали наши позиции в районе Крымского и Донца. По украинским воинам, которые держат оборону возле Новотошковского, вел огонь вражеский снайпер.