Где наши соцсети, которые предлагают сервис не хуже, чем "ВКонтакте"? — Игорь Бигдан

Блогер Игорь Бигдан — о том, почему блокировка "ВКонтакте" и "Одноклассников" не приведёт к росту аудитории украинских соцсетей

После того, как в Украине забанили российские социальные сети, стали говорить о том, что наступил подходящий момент для продвижения отечественных аналогов. Блогер, экс-директор по развитию "Живого журнала" в Украине Игорь Бигдан согласен с тем, что настал подходящий момент для продвижения украинских площадок. Одна беда — продвигать нечего.

КТО ОН украинский блогер, бывший директор по развитию "Живого журнала" в Украине, живёт в Кременчуге ПОЧЕМУ ОН хорошо ориентируется на рынке соцсетей в УАнете

Нужны ли украинские соцсети, если есть привычные американские сервисы?

— Можно так же сказать: "Зачем нужны гривны, если есть евро и доллары?" Смысл в том, чтобы зарабатывать самим. Тем более что с той же американской аудиторией Facebook наша аудитория практически не пересекается. У нас свой социальный мирок. Его называют кириллическим, сосуществование в сети пользователей из России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР было вполне естественным. Сейчас, когда состоялся развод, всё равно поделились по принципу "ватники/неватники", почистили ленту и читают только своих. Поэтому, хоть и находясь в Facebook, мы в нём самоизолированы.

Переехать в другую соцсеть было бы вполне нормальным, но, скорее всего, этого не произойдёт, слишком поздно. "ВКонтакте" сумел захватить рынок постсоветских стран, потому что пришёл туда раньше, чем Facebook. Но сейчас на фоне хорошо работающего Facebook, где есть все сервисы, построить с нуля новую соцсеть, привлечь туда людей, по-моему, нереально. Аудитория ВК и ОК уйдёт, наверное, в Facebook, потому что других сервисов, к примеру, Google+ она не знает.

Я за пять минут нагуглил с десяток украинских соцсетей. Почему они не стали популярными?

"Сейчас на фоне хорошо работающего Facebook, где есть все сервисы, построить с нуля новую соцсеть, привлечь туда людей, по-моему, нереально"

— Они поздно появились, когда рынок уже был поделён, вклиниться было практически нереально. Это зависит от усилий и денег, которые вкладываются в раскрутку, от того, нашёлся ли инвестор. Возможно, программисты сделали их просто для забавы, а дальше не смогли продвинуться, это обычное дело.

Дорого ли стоит продвижение?

— Это миллионы долларов. Но если бы сейчас была готова не уступающая качеством соцсеть, в которую можно было бы предложить переход, затраты на рекламу были бы минимальными. В другой ситуации это стоило бы десятки миллионов, причём успех такой кампании непредсказуем.

Что нужно, чтобы соцсеть стала популярной, только ли деньги?

— Я хотел бы предложить рецепт — сделайте вот так и тогда сможете перетащить аудиторию из популярных соцсетей. На самом деле её не перетащишь. Можно только благодаря каким-то действиям сохранять свою, уже существующую аудиторию, давая то, чего нет в других соцсетях. Я не знаю ни одного примера, когда у популярного сервиса, который захватил рынок, кто-то отобрал часть аудитории. Конкурент должен начать хиреть, в нём должно становиться неудобно, должны появиться какие-то минусы, чтобы люди начали оттуда бежать. В это время нужно предложить, куда бежать. Сейчас как раз подходящий момент, люди ищут, куда уйти, но вопрос — где наши соцсети, которые предлагают сервис не хуже, чем "ВКонтакте"?

Чего вам не хватает в существующих соцсетях?

— Соцсети есть на любой вкус, я скорее ощущаю излишества. Facebook, например, никогда не любил, потому что он монстрообразный во всех своих проявлениях, включая интерфейс.