Рада запретила вырубку карпатских пралесов

Верховная Рада приняла Закон №4480 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат. Об этом информирует Укринформ.

За закон проголосовали 245 народных депутатов.

В соответствии с законом, на территориях заказников запрещаются сплошные, проходные, лесовосстановительные и постепенные рубки, удаление захламленности, а также охота и другая деятельность, что противоречит целям и задачам, предусмотренным положением о заказнике.

Закон предусматривает, что на территории пралесных памятников природы запрещаются все виды рубок, в том числе санитарные, рубки формирования и оздоровления лесов, удаление захламленности (кроме ухода за линейными объектами и вырубки отдельных деревьев во время тушения пожара), строительство сооружений, прокладка путей, линейных и других объектов транспорта и связи, выпас скота, промышленная заготовка недревесных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и транспортных средств оперативных и специальных служб).

Вокруг пралесных памятников природы устанавливаются охранные зоны шириной не меньше двойной высоты древостоя пралеса, в которых запрещаются любые сплошные, в том числе санитарные, а также постепенные рубки.

Владельцы или пользователи земельных участков, водных и других природных объектов, объявленных памятниками природы, принимают на себя обязательство относительно обеспечения режима их охраны и сохранности.