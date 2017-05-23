В ГПУ назвали уголовные дела против Януковича

Генеральная прокуратура Украины назвала криминальные производства в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ГПУ.

В Генпрокуратуре сообщают, что заявление руководителя правления Transparency International Хосе Угас об отсутствии в настоящее время в Украине производств по относительно Януковича является дезинформацией.

В ГПУ заявляют, что Януковичу сообщено о подозрении в уголовном производстве относительно невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" условий приватизации, незаконного выделения из госбюджета Украины 220 млн грн и приватизации 92,7906% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

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"Фактически следствие в производстве завершено и ожидаются судебные разрешения на осуществление специального расследования относительно его фигурантов, после чего производство будет направлено в суд. Относительно В. Януковича и Ю. Колобова судом предоставлены разрешения на осуществление специального расследования", - сообщили в ГПУ.

Также Виктору Януковичу и его сыну Александру, Ставицкому и Литовченко сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту завладения государственным имуществом – урочищем "Межигорье" стоимостью 540 млн грн.

В суд внесены ходатайства о предоставлении разрешения на проведение специального расследования относительно фигурантов производства, после получения которого производство будет направлено в суд.

Также Януковичу и еще трем лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения земельным участком лесного фонда общей площадью 17,5 га на территории Сухолуцького сельского совета Вышгородского района Киевской области. По этому делу в суд также внесены ходатайства о предоставлении разрешения на проведение специального расследования.

Также Януковичу, Захарченко и другим лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы Драбинко и попытки смещения с должности митрополита Владимира. В настоящее время продолжается проведение ряда экспертиз, после чего уголовное производство будет направлено в суд.

Одновременно Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры проводится досудебное расследование в отношении Януковича в следующих уголовных производствах:

- по подозрению Януковича в организации фальсификации результатов голосования в Верховной Раде Украины 16 января 2014 при принятии "диктаторских" законов;

- по подозрению Януковича в получении в период ноября 2011 года - январе 2012 под видом авторского вознаграждения, замаскированной в форму "издательского договора", неправомерной выгоды в сумме 26,6 млн грн от ООО "Типография "Новый мир";

- по подозрению Януковича в создании преступной организации и совершении в ее составе тяжких и особо тяжких преступлений, в результате чего в период января-февраля 2014 погибли 78 человек и были нанесены огнестрельные ранения более 180 лицам;

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что 14 марта 2017 передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Януковича, который обвиняется в государственной измене.

Также расследуются уголовные производства по факту совершения в течение 2010 - 2014 годов в составе преступной организации Януковича и его структурного подразделения под руководством Курченко тяжких и особо тяжких преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других, - сообщили в ГПУ.