Суд приговорил одного из лидеров харьковского антимайдана к шести годам тюрьмы

Юрий Апухтин признан виновным в организации массовых беспорядков и призывах к свержению конституционного строя в 2014 году

В Харькове Киевский райсуд приговорил к 6 годам лишения свободы лидера движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина, который весной 2014 года был одним из руководителей местного антимайдана. Об этом сообщает УНИАН.

Суд признал Апухтина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.3 ст.109 (призывы к свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Украины.

Суд признал доказанным тот факт, что Апухтин 8 апреля 2014 года публично призывал к погрому автобусов с правоохранителями, которые осуществляли охрану общественного порядка на площади Свободы и в здании Харьковской ОГА, во время нескольких митингов призвал не признавать действующую власть и организованно бороться против нее, добиваясь федерализации государства и создания административного образования, в которое должны были войти южные и восточные области Украины.

Непризнание Апухтиным вины суд расценил как желание избежать ответственности.

По совокупности преступлений суд назначил Апухтину наказание в виде 6 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд установил Апухтину меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев - до 22 июля.

В свою очередь, подсудимый заявил, что не признает приговор и добавил, что причастные к привлечению его к уголовной ответственности поплатятся.

Адвокат Апухтина Дмитрий Тихоненков расценил решение суда как политически мотивированное.

"Я вижу, что этот приговор необоснованный. Как гражданин я просто возмущен. Для меня это явное преследование по политическим мотивам. Все, что сегодня прочитали Апухтину, можно брать 2014 год, Майдан, и всем людям, которые там присутствовали, это ставить в вину, но не Апухтину сегодня", - отметил Тихоненков.

Напомним, в марте 2017 года участника массовых беспорядков в апреле 2014 года, в результате которых было захвачено здание Харьковской облгосадминистрации, приговорили к пяти годам лишения свободы.