В СБУ заверяют, что не следят за политиками

Сотрудники СБУ не следят за политиками. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины не следит за политиками и представителями общественно-политических объединений, не препятствует им, а также не вмешивается в их деятельность. Мы не наблюдаем за встречами политиков с избирателями и тем более не позволяем себе, как Вы заявили, оказывать давление на студентов и преподавателей. Поверьте, у Службы есть чем заняться в условиях российской агрессии, о чем мы регулярно информируем общественность", — написала Гитлянская, комментируя заявление депутата Егора Соболева о том, что СБУ во многих городах проводит наблюдения за его деятельностью.

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Кроме того, Гитлянская пообещала, что СБУ проведет проверку и сообщит парламентарию о ее результатах в установленном порядке.