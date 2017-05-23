НБУ возмущен решениями судов по Приватбанку

Национальный банк Украины возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал Приватбанка и процедуры bail-in. Об этом говорится в заявлении НБУ опубликованном в Facebook.
"Национальный банк отмечает, что все решения по Приватбанку были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Национальный банк будет обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений и уверен в законности проведенной процедуры bail-in", - говорится в заявлении
Напомним, Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,048 млрд грн, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро.