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Разведка США: В 2018 году ситуация в Донбассе не изменится

Разведка США: В 2018 году ситуация в Донбассе не изменится
Винсент Стюарт / Фото: LiveJournal

Вдоль всей линии фронта продолжатся небольшие бои, а Минские соглашения останутся невыполненными

23.05.17 51
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Военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, немасштабные боевые действия вдоль линии фронта в Донбассе продолжатся с одновременной вероятностью эскалации насилия со стороны РФ.

Об этом заявил в докладе перед Комитетом Сената США по вопросам Вооруженных сил директор Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, передает Укринформ.

"Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время как надежды по поводу полной имплементации Минских соглашений омрачаются", - подчеркнул он.

Стюарт отметил, что РФ вряд ли откажется от дестабилизирующих действий в Донбассе.

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", - сказал глава разведки Пентагона.

В то же время, он обратил внимание на вложение Россией ресурсов в модернизацию военного потенциала.

Напомним, посол Испании в Украине Херардо Бугайо Оттоне заявил, что Минские договоренности, особенно "Минск-2",  были необходимы для прекращения кровопролития, однако их нереально выполнить.

 

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