КГГА: Повышение тарифов на проезд позволит сэкономить 200 млн грн

Себестоимость одной поездки в метро оценили в 6,64 грн, а в наземном транспорте - в 5,76 грн.

В Киевской городской государственной администрации подсчитали, что себестоимость проезда в метрополитене составляет 6,64 грн, а в наземном коммунальном транспорте - 5,76 грн. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в КГГА.

"Себестоимость проезда в метро составляет 6,64 грн, в наземном транспорте - 5,76 грн",- сказал источник.

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Источник отметил, что по расчетам специалистов Киевской горадминистрации, повышение тарифов на проезд на 1 грн позволит сэкономить около 200 млн грн из городского бюджета, выделяемых на поддержку транспортных предприятий столицы.

Напомним, Киевская городская государственная администрация предлагает поднять цены на проезд в общественном транспорте с 15 июля.

Согласно проекту распоряжения стоимость одной поездки автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером будет составлять 4 грн, метрополитеном - 5 грн.