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Госдеп предлагает сократить финансовую помощь Украине в 2018 году
Здание Государственного департамента США / Фото: Reuters

Госдеп предлагает сократить финансовую помощь Украине в 2018 году

По сравнению с 2016 годом - втрое

23.05.17 29
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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки представил план бюджета на 2018 год, в котором предложено сократить финансовую помощь Украине в сравнении с 2016 годом втрое. Об этом сообщает РБК-Украина.

"В 2016 финансовом году было выделено более $667 млн. В следующем, 2018 финансовом году, который начинается в сентябре 2017 года, Госдеп предложил ограничиться выплатами в $203,78 млн на те же цели", - говорится в предложениях Госдепа.

Речь идет о предоставлении финансирования через такие фонды, как USAID и другие по проектам в сфере образования, здравоохранения, поддержки инвалидов и других.

Напомним, Белый дом в своем предложении по бюджету Соединенных Штатов Америки предлагает отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи  Украине, заменив ее на выдачу кредитов.

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