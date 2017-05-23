Госдеп предлагает сократить финансовую помощь Украине в 2018 году

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки представил план бюджета на 2018 год, в котором предложено сократить финансовую помощь Украине в сравнении с 2016 годом втрое. Об этом сообщает РБК-Украина.

"В 2016 финансовом году было выделено более $667 млн. В следующем, 2018 финансовом году, который начинается в сентябре 2017 года, Госдеп предложил ограничиться выплатами в $203,78 млн на те же цели", - говорится в предложениях Госдепа.

Речь идет о предоставлении финансирования через такие фонды, как USAID и другие по проектам в сфере образования, здравоохранения, поддержки инвалидов и других.

Напомним, Белый дом в своем предложении по бюджету Соединенных Штатов Америки предлагает отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи Украине, заменив ее на выдачу кредитов.